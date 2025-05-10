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Рубио предложил помощь США в урегулировании конфликта Индии и Пакистана

Рубио предложил помощь США в урегулировании конфликта Индии и Пакистана

Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с начальником штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Пакистана генералом Асимом Муниром предложил помощь Соединенных Штатов в урегулировании конфликта Индии и Пакистана.

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