Рубио предложил помощь США в урегулировании конфликта Индии и Пакистана

Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с начальником штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Пакистана генералом Асимом Муниром предложил помощь Соединенных Штатов в урегулировании конфликта Индии и Пакистана.
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