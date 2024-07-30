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Снимали отпечатки пальцев: депутат — о безопасности на выборах в Венесуэле

Снимали отпечатки пальцев: депутат — о безопасности на выборах в Венесуэле

Global Look Press/Jose Isaac Bula Urrutia/ Eyepix В Венесуэле при голосовании на выборах президента страны используется система распознавания отпечатков пальцев, рассказал РЕН ТВ депутат Госдумы от Волгоградской области Алексей Волоцков.

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