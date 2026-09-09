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Военные Индии и Китая провели переговоры по пограничным вопросам

Военные Индии и Китая провели переговоры по пограничным вопросам

В штате Аруначал-Прадеш прошли переговоры высших военных руководителей Индии и Китая по пограничным вопросам, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал, пишет 9 сентября газета The Hindustan Times.

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