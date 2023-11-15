Туристический сектор Китая: Данные Airbnb показывают исключительный рост сектора выездного туризма Китая

Туристический сектор Китая хоть и не в остановился в полной мере до уровня, предшествовавшего пандемии, но демонстрирует сильный рост! Ожидается, что этой зимой в секторе выездного туризма Китая будет наблюдаться восстановление роста, а Юго-Восточная Азия, Северная Европа и Австралия набирают популярность среди китайских туристов, по данным американского поставщика жилья и краткосрочной аренды жилья Airbnb.