Расчет «Града» сорвал переброску боевиков на позиции ВСУ у Белгорода

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Север» уничтожили вскрытые разведкой позиции украинских боевиков и сорвали переброску подкрепления пехоты на оборонительные позиции ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.
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