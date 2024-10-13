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Большому человеку – большой меч!

Большому человеку – большой меч!

﻿﻿Средневековая гробница, содержащая мужской скелет высотой не менее 1,9 метра, была обнаружена в портовом городе Хальмстад на западном побережье Швеции.

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