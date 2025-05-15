Игра только начата — мы входим в эпоху великих войн. Кургинян на радио «Комсомольская правда»

В эфире радио «Комсомольская правда» — политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. В разговоре с ведущим Игорем Измайловым он высвечивает скрытые от посторонних глаз сюжеты специстории, неявное влияние которых оказывает мощнейшее воздействие на ход событий в современном мировом политическом процессе и роль России в сложнейшем переплетении мироустроительных проектов, элитных интриг и судьбоносных частностей.