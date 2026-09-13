Онлайн-доски Miro продали за 1,36 млрд долларов: еще 4 года назад сервис стоил 17,5 млрд

Сервис Miro, основанный выходцами из Перми, покупает итальянская компания Bending Spoons за 1,36 млрд долларов, что в 13 раз меньше пиковой оценки 2022 года.
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