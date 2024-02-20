Capital One объявила в понедельник о планах приобрести Discover Financial Services

На финансовом рынке намечается крупнейшее поглощение. Банк Capital One станет крупнейшим эмитентом карт Visa и Mastercard для бизнеса США, если его акционеры и регуляторы одобрят сделку на $35,3 миллиарда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии