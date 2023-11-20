«Вкусвилл» выкупил бренд семейных кафе «АндерСон», созданный уроженкой Северодвинска

АРХАНГЕЛЬСК, 20 ноября, ФедералПресс. Бренд и базовые активы сети семейных кафе «АндерСон», которую основала северянка Анастасия Татулова, теперь стали собственностью российской сети супермаркетов «Вкусвилл».
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