Захарова: Японии следует изменить свое поведение в отношениях с РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение Японии восстановить безвизовый порядок поездок на Южные Курильские острова.
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