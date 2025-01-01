БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Абхазия – как чемодан без ручки. Каков выход из кризиса? ﻿

Абхазия – как чемодан без ручки. Каков выход из кризиса? ﻿

Дмитрий РОДИОНОВ 23 декабря с 7:00 Россия запустила гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию.  В пресс-службе абхазской нацкомпании «Черноморэнерго» уточнили, что действует прежний график подачи электроэнергии, введенный с 1 ноября.

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Комментарии
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Сергей Ипатов
Ещё одну страну халявой развратили. Превратили в капризулю-содержанку. И, что характерно, снова за наш счёт. Со светом самое простое. Дайте согласие на возобновление поставок, но с условием - объявите график снижения лимитов подачи эл/энергии - за определённый период (не слишком продолжительный) объем предоставляемого электричества будет снижаться. Они за это время должны будут снизить определённый объём майнинга. Снизили - молодцы, подача энергии продолжится, но в меньшем объёме, а они должны будут очередной объем затрат снизить. Не выполнили план - подача прекращается - пока они двойной объем от первоначально предложенного не снизят. И так пока в берега не войдут. Если уж так долго приучали к халяве, теперь похоже придётся проявить немного терпения и жёсткости. Не уложились в лимиты - их проблемы. Похожим образом поступить и с бюджетами - последовательно и быстро вывести их на самоокупаемость - пусть приучаются налоги платить. В общем, кнут и пряник, господа, кнут и пряник. Всему-то вас учить надо. Глядишь, они вам ещё и благодарны на всю жизнь останутся, что в чувство привели и порядок помогли навести в головах, не, поворчат конечно, но в глубине души зауважают
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