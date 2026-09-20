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Иваново

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Региональную выплату при рождении третьего ребенка получили уже более 700 семей в Ивановской области

Мера поддержки – региональная выплата молодым семьям, проживающим в Ивановской области, при рождении третьего или последующего ребенка (детей) предоставляется с 2025 года в рамках национального проекта «Семья».

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