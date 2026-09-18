Европейский центр зафиксировал землетрясение 4,9 в Чили

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 4,9 в центральном регионе Чили.
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