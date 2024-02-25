В регионах РФ началось досрочное голосование на выборах президента

В России в воскресенье, 25 февраля, стартовало досрочное голосование на выборах президента РФ в труднодоступных и отдаленных местностях, а также судах, которые в основные дни голосования (15–17 марта) будут находиться в плавании.
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