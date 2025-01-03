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Канада впервые в истории проиграла 3 матча на домашнем МЧМ. На всех турнирах – впервые с 2016 года

Канадцы вылетели в 1/4 финала молодежного чемпионата мира в Оттаве, проиграв Чехии (3:4).  На групповом этапе команда под руководством Дэйва Кэмерона уступила Латвии (2:3 Б) и США (1:4).

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