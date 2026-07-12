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«Меня предавали и подруги, и мужчины»: через какие разочарования прошла актриса Полина Максимова

«Меня предавали и подруги, и мужчины»: через какие разочарования прошла актриса Полина Максимова

Триумф на международном фестивале Canneseries, где Полина Максимова получила награду в номинации Best performance за роль в сериале «257 причин, чтобы жить», принес актрисе не только признание, но и горькое осознание.

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