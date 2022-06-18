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«Спартак» не бойкотирует Суперкубок после звонка в клуб из администрации президента («Мутко против»)

«Спартак» не будет бойкотировать матч за Олимп Суперкубок России. Ранее появилась информация, что московский клуб мог отказаться от участия в игре с «Зенитом».

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