Звук оружия с глушителем. В реальности он звучит иначе, чем показывают в кино

Фото: Unsplash Голливуд приучал нас к тому, что выстрел с глушителем представляет из себя еле слышный, элегантный «пшик», после которого суперагент спокойно убирает пистолет в кобуру прямо в людном холле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Каменная еда моря...
- ВБ Как зимой получит...
- Тайну картины Ван...
В армии слышал как стреляет Калаш с глушителем- слышен только звук затвора и негромкий хлопок Так что автор не в теме походу.