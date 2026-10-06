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Звук оружия с глушителем. В реальности он звучит иначе, чем показывают в кино

Звук оружия с глушителем. В реальности он звучит иначе, чем показывают в кино

Фото: Unsplash Голливуд приучал нас к тому, что выстрел с глушителем представляет из себя еле слышный, элегантный «пшик», после которого суперагент спокойно убирает пистолет в кобуру прямо в людном холле.

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