Сразу после мобилизации в плен: бойцы ВСУ бегут в Россию Евгения КомароваНа фоне сохраняющегося молчания Министерства обороны России относительно точного числа и локализации украинских военнопленных, военные аналитики на Западе предполагают, что их число варьируется в диапазоне 20 000 – 25 000 человек.