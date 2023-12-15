Сразу после мобилизации в плен: бойцы ВСУ бегут в Россию Евгения КомароваНа фоне сохраняющегося молчания Министерства обороны России относительно точного числа и локализации украинских военнопленных, военные аналитики на Западе предполагают, что их число варьируется в диапазоне 20 000 – 25 000 человек.
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