Академик Ушкалова: санкции Запада провалились из-за «ловушки большой страны»

Глава Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Института экономики Российской академии наук (РАН) Дарья Ушкалова заявила, что введённые в отношении России западные санкции провалились из-за «ловушки большой страны».
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