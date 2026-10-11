Автобус опрокинулся при столкновении с эвакуатором в Турции, 11 человек погибло

РЕН ТВ Жертвами столкновения пассажирского автобуса с эвакуатором в турецкой провинции Маниса стали по меньшей мере 11 человек.
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