Полицейские Тульской области задержали подозреваемых в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Новомосковску в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих местных жителей, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления.
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