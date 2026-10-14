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Царьград

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Шарангович забросил первую шайбу в сезоне НХЛ за «Калгари»

Шарангович забросил первую шайбу в сезоне НХЛ за «Калгари»

Егор Шарангович отличился в матче против «Анахайма» (4:2), поразив пустые ворота за полторы минуты до конца встречи и завершив игру с показателем полезности «+2».

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