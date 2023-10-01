Слух: Пока что неанонсированная Sniper: Ghost Warrior Contract 3 может выйти в 2024 году Игра...

Слух: Пока что неанонсированная Sniper: Ghost Warrior Contract 3 может выйти в 2024 годуИграли ли вы в Sniper: Ghost Warrior Contracts 2? Это одиночный тактический шутер от польской студии CI Games, в котором игроку отводится роль снайпера, выполняющего различные миссии, каждая из которых имеет несколько вариантов прохождения.