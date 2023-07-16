RuNews.Biz

80 подписчиков

Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Турпоезд «В Карелию» запустили в рамках проекта «Своих не бросаем»

Участники СВО и члены их семей посетят Петрозаводск, Сортавалу и другие города В пятидневное путешествие на поезде по маршруту Москва-Петрозаводск-Рускеала-Выборг-Псков-Москва отправятся участники специальной военной операции и члены их семей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх