В Феодосии на Аллее героев высадили «Сад памяти»

С марта по 22 июня по всей нашей стране, в ее городах и поселениях, уже в пятый раз проходит международная акция «Сад памяти» — высаживаются миллионы деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции.
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