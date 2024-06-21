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Крымское информационное агентство

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В Феодосии на Аллее героев высадили «Сад памяти»

В Феодосии на Аллее героев высадили «Сад памяти»

С марта по 22 июня по всей нашей стране, в ее городах и поселениях, уже в пятый раз проходит международная акция «Сад памяти» — высаживаются миллионы деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции.

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