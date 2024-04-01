Сам себе мастер
ГлавнаяВязаниеВышивкаСтекло и керамикаДеревоГлинаБисер и жемчугНовая жизнь стары...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сам себе мастер

161 436 подписчиков

Яркие и очаровательные куклы Тильды в стиле бохо Юлии Чариковой - это любовь с первого взгляда

Яркие и очаровательные куклы Тильды в стиле бохо Юлии Чариковой - это любовь с первого взгляда

Сегодня хотим познакомить вас с работами Юлии Чариковой , мастерицы из Ставрополя. В коллекции Юлии много разных кукол и игрушек, но особое внимание привлекают Тильды в стиле бохо -они очаровывают и восхищают.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Каштанова
Золотые Ручки Мастер С Большой Буквы
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх