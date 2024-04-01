Яркие и очаровательные куклы Тильды в стиле бохо Юлии Чариковой - это любовь с первого взгляда

Сегодня хотим познакомить вас с работами Юлии Чариковой , мастерицы из Ставрополя. В коллекции Юлии много разных кукол и игрушек, но особое внимание привлекают Тильды в стиле бохо -они очаровывают и восхищают.
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