В России ужесточат наказание за управление автомобилем без водительского удостоверения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в кабинете министров.
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