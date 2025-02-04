"Русагротранс": в 2024 году Египет нарастил импорт российской пшеницы в 1,8 раза

Египет нарастил объем закупок российской пшеницы в 1,8 раза в июле - декабре и стал лидером по импорту российского зерна, написала газета "Ведомости" со ссылкой на данные Союза экспортеров и производителей зерна и аналитического центра "Русагротранса".