"Русагротранс": в 2024 году Египет нарастил импорт российской пшеницы в 1,8 раза

Египет нарастил объем закупок российской пшеницы в 1,8 раза в июле - декабре и стал лидером по импорту российского зерна, написала газета "Ведомости" со ссылкой на данные Союза экспортеров и производителей зерна и аналитического центра "Русагротранса".
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