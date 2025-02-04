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"Русагротранс": в 2024 году Египет нарастил импорт российской пшеницы в 1,8 раза

"Русагротранс": в 2024 году Египет нарастил импорт российской пшеницы в 1,8 раза

Египет нарастил объем закупок российской пшеницы в 1,8 раза в июле - декабре и стал лидером по импорту российского зерна, написала газета "Ведомости" со ссылкой на данные Союза экспортеров и производителей зерна и аналитического центра "Русагротранса".

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