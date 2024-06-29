Петербурженка Виктория Мартыненко стала вице-чемпионкой первенства Европы по дзюдо в Софии

Она воспитанница клуба, где тренировался Владимир Путин Воспитанница Училища олимпийского резерва №2 и «Клуба Дзюдо Турбостроитель» Виктория Мартыненко стала вице-чемпионкой первенства Европы по дзюдо, которое прошло в Софии.
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