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Sega отказалась вводить NFT в свои видеоигры из-за критики геймеров

Sega отказалась вводить NFT в свои видеоигры из-за критики геймеров

Холдинг Sega Corporation, занимающийся производством видеоигр, заявил о вероятном отказе использования невзаимозаменяемых токенов (NFT) в своих игровых проектах, после негативной реакции пользователей, 7 января сообщило издание Cointelegraph.

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