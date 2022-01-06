Sega отказалась вводить NFT в свои видеоигры из-за критики геймеров

Холдинг Sega Corporation, занимающийся производством видеоигр, заявил о вероятном отказе использования невзаимозаменяемых токенов (NFT) в своих игровых проектах, после негативной реакции пользователей, 7 января сообщило издание Cointelegraph.
Холдинг Sega Corporation, занимающийся производством видеоигр, заявил о вероятном отказе использования невзаимозаменяемых токенов (NFT) в своих игровых проектах, после негативной реакции пользователей, 7 января сообщило издание Cointelegraph.
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