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Крымская газета

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Общество «Знание» открыло программу «Лига экскурсоводов»

Общество «Знание» открыло программу «Лига экскурсоводов»

Программа призвана создать гармоничные условия для профессионального развития экскурсоводов и гидов, разработать новые туристические продукты, сформировать площадку для диалога специалистов, а также приобщить к искусству экскурсоведения молодежи страны.

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