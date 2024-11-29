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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о работе тренером: «Мне не 30 лет, сам понимаю: будет – будет, не будет – не будет. У нас в стране одно время Абаскаль был лучшим тренером. Просто безумие»

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев сказал, что Мостовой готов работать в этом качестве.

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