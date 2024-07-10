В статье The National Interest попытались объяснить читателям, для чего НАТО понадобилась Украина: страна обеспечит альянс живой силой, а также боевым опытом.
В США попытались объяснить, для чего НАТО понадобилась Украина
Комментарии
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Гарий Щерба
,,У РОССИИ НЕТ СИЛ ПОБЕДИТЬ Окраину,, , ЧЕСТНО говоря я просто в ОТПАДЕ если в НАТО сидят такие вУМНИКИ .....!!!! Самое ИНТЕРЕСНОЕ со слов Запада что РОССИЯ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ , ЗАВИСИМА во ВСЁМ и ВСЯ , АРМИЯ НИКУДЫШНАЯ, ЭКОНОМИКА ЖЕЛАЕТ ЛУЧШЕГО , НАСЕЛЕНИЕ НИЩАЕТ и вообще РУССКИЕ ВСЕХ ЕЖЕЙ в ЛЕСАХ ПЕРЕЛОВИЛИ и это при том что Запад при УПОМИНАНИИ РОССИЯ , СЦЫТ КИПЯТКОМ .............
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