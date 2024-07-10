В США попытались объяснить, для чего НАТО понадобилась Украина

Гарий Щерба

,,У РОССИИ НЕТ СИЛ ПОБЕДИТЬ Окраину,, , ЧЕСТНО говоря я просто в ОТПАДЕ если в НАТО сидят такие вУМНИКИ .....!!!! Самое ИНТЕРЕСНОЕ со слов Запада что РОССИЯ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ , ЗАВИСИМА во ВСЁМ и ВСЯ , АРМИЯ НИКУДЫШНАЯ, ЭКОНОМИКА ЖЕЛАЕТ ЛУЧШЕГО , НАСЕЛЕНИЕ НИЩАЕТ и вообще РУССКИЕ ВСЕХ ЕЖЕЙ в ЛЕСАХ ПЕРЕЛОВИЛИ и это при том что Запад при УПОМИНАНИИ РОССИЯ , СЦЫТ КИПЯТКОМ .............