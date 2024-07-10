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  • Гарий Щерба
    ,,У  РОССИИ НЕТ СИЛ ПОБЕДИТЬ Окраину,,  ,  ЧЕСТНО  говоря я просто в  ОТПАДЕ  если в  НАТО сидят такие вУМНИКИ .....!...В США попытались ...
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В США попытались объяснить, для чего НАТО понадобилась Украина

В США попытались объяснить, для чего НАТО понадобилась Украина

В статье The National Interest попытались объяснить читателям, для чего НАТО понадобилась Украина: страна обеспечит альянс живой силой, а также боевым опытом.

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Комментарии
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Гарий Щерба
,,У  РОССИИ НЕТ СИЛ ПОБЕДИТЬ Окраину,,  ,  ЧЕСТНО  говоря я просто в  ОТПАДЕ  если в  НАТО сидят такие вУМНИКИ .....!!!! Самое  ИНТЕРЕСНОЕ  со слов Запада  что  РОССИЯ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ , ЗАВИСИМА во ВСЁМ  и ВСЯ , АРМИЯ НИКУДЫШНАЯ, ЭКОНОМИКА ЖЕЛАЕТ ЛУЧШЕГО , НАСЕЛЕНИЕ НИЩАЕТ  и вообще РУССКИЕ ВСЕХ ЕЖЕЙ  в  ЛЕСАХ ПЕРЕЛОВИЛИ и это при том что Запад при УПОМИНАНИИ РОССИЯ , СЦЫТ КИПЯТКОМ .............
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