🏅Хорошая спортивная форма поможет сэкономить! С 1 января 2025 года обладателям знака «Готов к труду и обороне» будут возвращать часть уплаченного НДФЛ.
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🏅Хорошая спортивная форма поможет сэкономить! С 1 января 2025 года обладателям знака «Готов к труду и обороне» будут возвращать часть уплаченного НДФЛ.