Астрономы обнаружили 85 планет, которые потенциально пригодны для жизни человека

На основе данных спутника NASA по изучению транзитных экзопланет TESS, ученые из Уорикского университета Великобритании определили 85 небесных тел, потенциально пригодных для существования человека, — сообщает «МИР 24».
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