Власти Нигера подавили мятеж среди военнослужащих

В столице Нигерии Ниамее силы обороны и безопасности страны подавили мятеж группы военных. Об этом сообщает Нигерское агентство печати со ссылкой на Минобороны страны.
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