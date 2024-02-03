Стало известно, что находящейся в СИЗО Елене Блиновской запретили свидания с мужем

Стало известно, что Елене Блиновской, которая находится в СИЗО, отказали в свиданиях с мужем. На данный момент “королеве марафонов” доступна только почта, но письма ей пока не приходили.
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