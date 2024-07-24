Вся Украина в шоке: за что главком ВСУ рискует получить «по шапке»?

Также он сообщил, что F-16 будут приближаться к фронту не ближе, чем на 40 км, чтобы их не сбили. Другие заявления Сырского включают в себя утверждения о превосходстве авиации России и сильной противовоздушной обороне, такие откровения вряд ли понравятся «господарям» в Киеве.