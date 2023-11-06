Представлен электровелосипед Fiido Titan с тремя батареями и запасом хода 400 км П...

Представлен электровелосипед Fiido Titan с тремя батареями и запасом хода 400 кмПоследние несколько лет популярность электрических велосипедов значительно возросла, поэтому производители стремятся выпускать на рынок новые модели, способные выделиться на фоне конкурентов.
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