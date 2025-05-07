Александр Ролик: «Этот опыт помогает эффективнее заниматься законотворчеством в интересах нашего Приморья»

Александр Ролик пришел в Совет Федерации не гордиться, а работать и решать те задачи, которые перед ним ставит губернатор, продвигать полезные для нашего края законодательные инициативы, которые помогут в социально-экономическом развитии нашего региона и повысят качество жизни людей в Приморье.