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Россияне неделями «живут» в транспорте

Россияне неделями «живут» в транспорте

Руководитель Росстата Сергей Окладников рассказал, сколько россияне в среднем проводят в транспорте. 19 дней в год! То есть почти 3 недели! «Есть такое понятие, как "транспортная усталость".

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