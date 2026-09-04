Россияне неделями «живут» в транспорте

Руководитель Росстата Сергей Окладников рассказал, сколько россияне в среднем проводят в транспорте. 19 дней в год! То есть почти 3 недели! «Есть такое понятие, как "транспортная усталость".
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