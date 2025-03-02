Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    Трамп уйдет , а вот британия и франция собираются наращивать свое присутствие , и кто сказал что это у них не обговор...NYT: Трамп 3 март...
  • Tania Еременко
    Хотелось бы - давно пора.NYT: Трамп 3 март...
  • Игорь Калашников
    Да. Капитализм это не просто.Владелец аэропорт...

Оба-на! Норги, против США? Ой вэй, идиёты..

Оба-на! Норги, против США? Ой вэй, идиёты..

Норвежская компания Haltbakk Bunkers Oil прекращает поставки ВМС США После вчерашних событий в Белом доме с участием Зеленского одна из крупнейших норвежских компаний по производству судового топлива Haltbakk Bunkers объявила, что больше не будет заправлять американские военные корабли.

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