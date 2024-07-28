Температура на Земле в течение этой неделе 2 раза побила рекорд

Служба наблюдений за климатом Copernicus сообщила о том, что воскресный день, завершивший прошлую неделю, стал самым жарким на нашей планете, а глобальная средняя температура приземных слоев воздуха достигла 17,07 ° C.
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