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Клещи могут проснуться раньше обычного

Клещи могут проснуться раньше обычного

Клещи могут проснуться раньше времени, что чревато укусами людей и животных. Об этом ZAB.RU сообщила начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Чикичёва.

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