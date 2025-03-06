Клещи могут проснуться раньше обычного

Клещи могут проснуться раньше времени, что чревато укусами людей и животных. Об этом ZAB.RU сообщила начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Чикичёва.
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