Противник не боится...

Текст дня. Своего рода дополнение к вчерашнему тексту ОНИ сочли нас мягкотелыми.Член парламента Нидерландов заявила, что, если потребуется, Нидерланды должны нанести удар по российским пусковым установкамПротивник не боится.
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