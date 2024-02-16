В Тамбовской области в 2023 году на 14% увеличилось число осужденных женщин

В Тамбовской области подвели итоги работы судов общей юрисдикции за 2023 год. Как отметила председатель Тамбовского областного суда Наталия Бурашникова, количество рассмотренных дел ежегодно растет (+17,6 % к 2022 г.
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