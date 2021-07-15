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Полковник-миллиардер

Полковник-миллиардер

Новейший символ российской коррупции. В сентябре 2016-го при обысках у полковника МВД Дмитрия Захарченко и его родни найдено наличных в разной валюте в эквиваленте 8,5 млрд рублей.

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Виктор Муравьев
12,5 лет... красной зоны... Ну посидит, злобы накопит. Выйдет и "Я такое вам устрою!" А вот если при полной конфискации у всей семьи всего, кроме носильных шмоток и предметов первой необходимости, как с кулаками комбедовцы решали, да этапом всю семью на поселение на Ишим, или Тунгуску, а самого - к высшей мере социальной защиты? Ах, ну да... защита прав человека, гуманность, толерантность...
Александр Донигевич
БЕЗ ЖЁСТКОСТИ НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НАГРАБЛЕННОГО, включая и " дающих "( кроме СУДОМ установленных " случайностей ") + НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ. = думается что народ в обиде НЕ БУДЕТ.
Наталья Козлова
Ну не поделился с кем надо. Ну бывает. Ворон ворону глаз не выклюет.
Alex Немо
Алла Дубинина
Если б силовикам не запретили выезд за границу кто б об этом узнал? А вся это история попахивает личной местью или кого то обошел или не поделился - вот и наказали.

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