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Состав, маркировка, упаковка: россиянам рассказали, на что обратить внимание при покупке детских игрушек

Состав, маркировка, упаковка: россиянам рассказали, на что обратить внимание при покупке детских игрушек

Среди ключевых моментов, которые стоит отметить еще в процессе выбора игрушки для ребенка, – состав изделия, габариты, маркировка и упаковка, сообщил телеканал «360°» со ссылкой на комментарий предпринимателя Анастасии Галан для издания news.

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