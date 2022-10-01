Состав, маркировка, упаковка: россиянам рассказали, на что обратить внимание при покупке детских игрушек

Среди ключевых моментов, которые стоит отметить еще в процессе выбора игрушки для ребенка, – состав изделия, габариты, маркировка и упаковка, сообщил телеканал «360°» со ссылкой на комментарий предпринимателя Анастасии Галан для издания news.